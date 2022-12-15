الأنواء: ضباب واستقرار في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للضباب واستقراراً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة ، في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر خاصة في أقسامها الغربية ويزول تدريجياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر يتحسن تدريجياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت الى، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، في حين سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".