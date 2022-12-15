الديمقراطي الكوردستاني يجدّد استعداده لخوض حوار مع الاتحاد الوطني بشأن الخلافات

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بلند إسماعيل، ان حزبه مستعد لخوض الحوار مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، في أي وقت أعرب فيه الاتحاد عن استعداده.

وقال بلند إسماعيل، لكوردستان 24، انه لا بديل عن طاولة الحوار، لحل المشاكل بين الحزبين الكوردستانيين، مشيرا في الوقت نفسه الى ان طاولة الحوار هي الطريقة الوحيدة لحل الخلافات، لا المنصات والقنوات الإعلامية.

وأضاف القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكوردستان 24، ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني أيضا لديه ملاحظات وتحفظات إلا أنه لا يعلنها على القنوات الإعلامية ووسائل التواصل.

وتابع "من الضروري أن نجلس على هذه الطاولة ونطرح ملاحظاتنا، وان نجد لها طريقا للحل لا أن نقوم بذلك عبر وسائل الإعلام وأن يتسبب أحدنا للآخر بالقلق، ويتعرض الناس للذعر".

واكد بلند إسماعيل، انه يمكن التوصل الى حلول لكافة الخلافات عبر اجتماع أو اجتماعين.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الحزبين الرئيسين في إقليم كوردستان (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي)، على خلفية عدة قضايا خلافية.

وبدأت حدة الخلافات بين الحزبين منذ عام 2018، حيث دخلا للمرة الأولى بمرشحين لرئاسة الجمهورية، لتتسع الخلافات بمرور الأيام.