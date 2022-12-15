البنك الدولي يطرح ثلاثة حلول لخفض انبعاثات النفط والغاز في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد ممثل البنك الدولي ريتشارد عبد النور، اليوم الخميس، أن العراق يعد ثاني بلدان العالم بنسبة احتراق الغاز، فيما طرح حلولاً لخفض انبعاثات النفط والاحتراق الغازي.

وقال عبد النور لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التقرير بشأن التحول المناخي والتنمية في العراق، أشار إلى أن العراق من البلدان التي تأثرت بالتغيير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الموارد المائية التي تعتمد عليها البلاد ليس لأغراض الشرب فقط وإنما في الجانب الاقتصادي والزراعي والأمن الغذائي".

وأضاف، أن "العراق يمتلك موارد نفطية كبيرة ومهمة وبالتالي لديه انبعاثات كربونية على مستوى عال، وهناك حلول كبيرة لخفض الانبعاثات في الجانب النفطي والاحتراق الغازي"، مبيناً أن "العراق يعد ثاني بلد في العالم لديه نسبة عالية لاحتراق الغاز".

وأوضح، أن "الحلول تتضمن الاستفادة من الغاز في إنتاج الكهرباء، وخلق فرص عمل، فضلاً عن استعمال الطاقة المتجددة والنظيفة"، لافتاً إلى "وجود فرص كبيرة في العراق لتنمية هذا القطاع والذي سيؤدي إلى انخفاض الانبعاثات وخلق نمو قطاع غير نفطي ومهم لاقتصاد العراق".