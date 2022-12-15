القبض على ثلاثة اشقاء من تنظيم داعش في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة اشقاء، ينتمون الى تنظيم داعش، في بغداد.

وذكر بيان للخلية، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وخلال عمليتين منفصلتين تكللت بالدقة والنجاح، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين أشقاء مطلوبين وفق احكام المادة 4/ارهاب، لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي لعملهم بما يسمى (اسناد طؤارى و فرقة مؤتة وعسكر درع) تحت كنى (ابو عزام و ابو محمد وأبو هاجر)".

وأضاف ان "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات والقاء القبض على احدهم بكمين محكم وبدلاته تم الاطاحة بالارهابيين الاخرين، ومن خلال التحقيقات الاولية اعترفوا بأنتمائهم للعصابات الإرهابية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين"، مبينا انه "تم اتخاذ بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة".