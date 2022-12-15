سیاسة

مسرور بارزاني يضع صورة سيناتور أمريكي في قاعة كبار الشخصيات بمطار أربيل

وجيم إينهوف سياسيٌ أمريكي من ولاية أوكلاهوما وهو عضو في الحزب الجمهوري
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مسرور بارزاني يكرم السيناتور الأمريكي جيم إينهوف
مسرور بارزاني يكرم السيناتور الأمريكي جيم إينهوف
کوردستان مسرور بارزاني السيناتور الأمريكي مطار أربيل الدولي ولاية أوكلاهوما جيم إينهوف

أربيل (كوردستان 24)- قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وضع صورة الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور، جيم إينهوف، في قاعة كبار الشخصيات بمطار أربيل الدولي.

جاءت تلك الخطوة من جانب رئيس حكومة الإقليم، تكريماً وتقديراً للدعم المستمر الذي قدّمه السيناتور الأمريكي لشعب كوردستان.

وخلال مؤتمرٍ عبر تقنية الفيديو، الخميس، وجّه مسرور بارزاني الشكر لـ إينهوف، باسم الرئيس مسعود بارزاني ونيابةً عن شعب كوردستان، على دعمه المستمر لقوات البيشمركة وعموم شعب كوردستان خلال زياراته المتكررة للإقليم.

كما نقل رئيس حكومة إقليم كوردستان للسيناتور الأمريكي، خبر وضع صورته في قاعة كبار الشخصيات بمطار أربيل الدولي.

وجيم إينهوف، سياسيٌ أمريكي من ولاية أوكلاهوما، وهو عضو في الحزب الجمهوري، يشغل حالياً منصب أكبر سيناتور من ولاية أوكلاهوما، ويعتبر من أكبر المفندين والمشككين لقضية الاحتباس الحراري.

في غضون ذلك، وجه مسرور بارزاني الشكر أيضاً للرئيس الحالي للجنة القوات المسلحة السيناتور جاك ريد، على دعمه المستمر لشعب كوردستان.

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