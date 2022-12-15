سیاسة

السوداني ووفد حكومي أردني يبحثان الشراكة الاقتصادية بين البلدين

اللقاء بحث "تنمية التعاون بين العراق والأردن"
author_image Kurdistan24 اربیل
السوداني يستقبل وفداً حكومياً أردنياً
السوداني يستقبل وفداً حكومياً أردنياً
العراق السوداني الأردن وفد حكومي

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووفد حكومي أردني اليوم الخميس تنمية التعاون بين العراق والأردن في مجالات الصناعة والشراكة الاقتصادية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن محمد شياع السوداني استقبل اليوم الخميس وفداً حكومياً أردنياً ضم وزير الصناعة والتجارة يوسف محمود الشمالي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح علي الخرابشة.

وأضاف البيان أن اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم بحث "تنمية التعاون بين العراق والأردن في مجالات الصناعة والشراكة الاقتصادية".

وتابع البيان أن اللقاء ناقش كذلك "سبل تطوير التكامل الثنائي بما يعزز من قدرة البلدين الشقيقين على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية وتاثيراتها المحلية والاقليمية".

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