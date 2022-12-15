مجتمع

أكثر من مئتي ألف ضحية للعنف الأسري في فرنسا عام 2021

من بين 208 آلاف ضحية للعنف الأسري سجلتها خدمات الشرطة والدرك في عام 2021
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العنف الأسري في فرنسا
العنف الأسري في فرنسا
العالم العنف الأسري فرنسا الشرطة الفرنسية

أربيل (كوردستان 24)- حددت الشرطة الفرنسية نحو 208 آلاف ضحية للعنف الأسري في عام 2021، في ازدياد بنسبة 21% مقارنة بعام 2020، بحسب بيانات أصدرتها وزارة الداخلية الخميس، في ظل زيادة معدلات الإبلاغ عن هذه الحالات من جانب الضحايا.

وأشارت دائرة الإحصاء التابعة للوزارة إلى أن عدد الوقائع المسجلة لديها في هذا المجال "تضاعف عملياً منذ عام 2016، في إطار ازدياد معدلات الإبلاغ وتحسين ظروف استقبال الضحايا من جانب دوائر الشرطة والدرك".

وبالتالي، ارتفعت نسبة الأفعال القديمة (أي تلك المرتكبة قبل سنة تسجيلها)، من 18% في عام 2016 إلى 28% عام 2021.

من بين 208 آلاف ضحية للعنف الأسري سجلتها خدمات الشرطة والدرك في عام 2021، تربط ثلثا الحالات بممارسات عنف جسدي، وأقل من الثلث بقليل يعود لحالات عنف نفسي أو لفظي، وفق الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المسجلة المرتبطة بالعنف الزوجي الجنسي كانت نادرة (4% من الضحايا).

وغالبية ضحايا العنف المرتكب من الشريك الحالي أو السابق هم من النساء (87%). كما أن أقل من واحدة من كل أربع ضحايا للعنف الأسري تقدمت بشكوى.

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