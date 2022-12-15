نيجيرفان بارزاني يهنئ الإيزيديين بمناسبة عيد صوم إيزي

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء الخميس الإيزيديين بمناسبة عيد صوم إيزي.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان نشرته رئاسة الإقليم، "أبارك عيد صوم إيزي لسيادة أمير الإيزديين وبابة شيخ والمجلس الروحاني وجميع الأخوات والإخوة الإيزديين في كوردستان والعراق وحيثما كانوا من أنحاء العالم، وأهنئهم بحرارة من أعماق القلب".

وأضاف رئيس الإقليم، "وأرجو أن يمضوا عيدهم وعطلتهم في أمن وأمان، وأن نحيي جميعاً الأعياد والمناسبات القادمة في ظل ظروف أفضل".

وتابع نيجيرفان بارزاني "للأسف، يحل عيد آخر من أعياد أخواتنا وإخواننا الإيزديين بينما لا يزال عدد كبير منهم نازحين يعيشون ظروفاً صعبة في المخيمات، قلوبنا معهم ونتابع عن كثب أحوالهم وأوضاعهم، ونتوجه بتهنئة خاصة لهؤلاء جميعاً".

كما لفت رئيس إقليم كوردستان إلى أن "الآلاف من أخواتنا وإخواننا الإيزديين ينتظرون بقلوب يعتصرها الحزن والألم معرفة مصائر أقاربهم المختطفين، بهذه المناسبة نطمئن كل أخواتنا وإخواننا الإيزديين إلى أننا سنواصل حتى النهاية جهودنا ومساعينا لتحرير المختطفين والكشف عن مصائرهم".