سیاسة

الرئيس العراقي يهنّئ الإيزيديين بمناسبة عيد الصوم

ولدى الإيزيديين أعيادٌ خاصة تميّزهم عن بقية الأديان والطوائف وغالباً ما تعتمد على التقويم الشرقي الشمسي
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الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
العراق الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد عيد إيزي الإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، الإيزيديين بمناسبة حلول عيد الصوم الذي يصادف الجمعة الأولى من شهر كانون الأول الشرقي.

واعتبر رشيد خلال تغريدةٍ على تويتر، أن "حلول عيد الصوم مناسبةٌ للتأكيد على دعم وتمكين الناجيات الإيزيديات من إرهاب عصابات داعش وتحرير باقي المختطفين".

كذلك اعتبر الرئيس العراقي هذا العيد، مناسبة لـ "عودة جميع النازحين إلى مدنهم ومنازلهم مُعززين مُكرمين وإنهاء معاناتهم وطي صفحة النزوح".

ويسبق هذا العيد، صومٌ لمدة ثلاثة أيام يمتنع خلالها الصائمون عن الأكل من الصباح وحتى المساء، قبل قدوم العيد الذي يتبادل خلاله الإيزيديون الزيارات لتقديم التهاني.

ولدى الإيزيديين أعيادٌ خاصة تميّزهم عن بقية الأديان والطوائف، وغالباً ما تعتمد على التقويم الشرقي الشمسي، ومن بينها، إضافةً لعيد الصوم:

عيد سري صالى وهو عيد رأس السنة الشرقية- عيد الميلاد- عيد مربعانية الصيف- عيد القربان- عيد الجماعة- عيد خضر إلياس- عيد مربعانية الشتاء وعيد المحيى.

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