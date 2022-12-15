سیاسة

عبد الله يدعو إلى فتح تحقيقٍ عاجل في وفاة موظفٍ بكركوك

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي قد أبلغ عائلة المتوفي صباح الخميس باستلام جثة ابنهم من الطب العدلي بمحافظة كركوك
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شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب العراقي
شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب العراقي
العراق شاخوان عبد الله وفاة موظف كركوك جهاز الأمن الوطني الطب العدلي

أربيل (كوردستان 24)- دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، الخميس، إلى تشكيل لجنةٍ تحقيقية عاجلة للتحقيق في وفاة موظفٍ كوردي بكركوك.

وتوفي، عبد القادر صباح، الموظف في شركة توزيع المنتوجات النفطية فرع كركوك، داخل أحد سجون جهاز الأمن الوطني بعد يومٍ من توقيفه.

ودعا عبد الله في بيانٍ تابعته كوردستان 24، "القائد العام بالتدخل الفوري ومحاكمة الذين تسببوا بوفاته وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت، لينالوا جزاءهم بالقانون".

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي قد أبلغ عائلة المتوفي، صباح الخميس، باستلام جثة ابنهم من الطب العدلي بمحافظة كركوك.

في غضون ذلك، وجّه نائب رئيس مجلس النواب لجنة الأمن والدفاع النيابية بمتابعة القضية والوقوف على ملابسات الحادث وتقديم تقرير إلى رئاسة البرلمان.

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