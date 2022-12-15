سیاسة

الرئيس بارزاني يهنّئ الإيزيديين بمناسبة عيد إيزي

وتمنّى الرئيس بارزاني في برقية التهنئة أن يكون هذا العيد "بدايةً جديدة للسلام والسعادة لجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين"
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الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان الرئيس بارزاني عيد الصوم الإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس، الإيزيديين بمناسبة حلول عيد الصوم "إيزي" الذي يصادف الجمعة الأولى من شهر كانون الأول الشرقي.

وتمنّى الرئيس بارزاني في برقية التهنئة، أن يكون هذا العيد "بدايةً جديدة للسلام والسعادة لجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين".

وقال الرئيس مسعود بارزاني "في هذا اليوم الفضيل، نركّز على الأخوة ووحدة الحياة والسلام بين جميع الأديان والقوميات في كوردستان".

ويصوم الإيزيديون ثلاثة أيامٍ قبل قدوم العيد، يمتنع خلالها الصائمون عن الأكل من الصباح وحتى حلول المساء.

ولدى الإيزيديين أعيادٌ عديدة خاصة بهم تميّزهم عن بقية الأديان والطوائف، غالباً ما تعتمد على التقويم الشرقي الشمسي.

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