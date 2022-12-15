البولندي مارتشينياك سيحكم نهائي كأس العالم

أربيل (كوردستان 24)- سيقود الحكم البولندي سيمون مارتشينياك المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر الأحد بين فرنسا حاملة اللقب والأرجنتين، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس.

سبق أن قاد مارتشينياك (41 عاماً) مباراة لكل منتخب في قطر: فوز الأرجنتين 2-1 على أستراليا في الدور ثمن النهائي وانتصار فرنسا بالنتيجة ذاتها على الدنمارك في دور المجموعات.

ويشرف البولندي على مباريات في دوري أبطال أوروبا بانتظام منذ بداياته في البطولة القارية عام 2012.

قبل مونديال قطر، سبق أن قاد مباراة لفرنسا ضد السويد (فوز 1-0) ضمن منافسات دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية في 2020.

يوم الأحد على ملعب لوسيل، سيساعده مواطناه بافل سوكولنيكي وتوماش ليستكييفيتش، وهو ثلاثي أدار مباريات في كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016.