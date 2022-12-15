ریاضة

البولندي مارتشينياك سيحكم نهائي كأس العالم

ويشرف البولندي على مباريات في دوري أبطال أوروبا بانتظام منذ بداياته في البطولة القارية عام 2012
author_image Kurdistan24 اربیل
الحكم البولندي سيمون مارتشينياك
الحكم البولندي سيمون مارتشينياك
العالم مونديال 2022 قطر الحكم سيمون مارتشينياك بولندا

أربيل (كوردستان 24)- سيقود الحكم البولندي سيمون مارتشينياك المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر الأحد بين فرنسا حاملة اللقب والأرجنتين، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس.

سبق أن قاد مارتشينياك (41 عاماً) مباراة لكل منتخب في قطر: فوز الأرجنتين 2-1 على أستراليا في الدور ثمن النهائي وانتصار فرنسا بالنتيجة ذاتها على الدنمارك في دور المجموعات.

ويشرف البولندي على مباريات في دوري أبطال أوروبا بانتظام منذ بداياته في البطولة القارية عام 2012.

قبل مونديال قطر، سبق أن قاد مباراة لفرنسا ضد السويد (فوز 1-0) ضمن منافسات دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية في 2020.

يوم الأحد على ملعب لوسيل، سيساعده مواطناه بافل سوكولنيكي وتوماش ليستكييفيتش، وهو ثلاثي أدار مباريات في كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف