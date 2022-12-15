تقريرٌ أممي يوثّق إعدام مئات المدنيين مع بدء الحرب على أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن مئات المدنيين أُعدِموا في أوكرانيا خلال الأشهر الأولى من إعلان روسيا الحرب على كييف.

وقال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن لجنة التحقيق الأممية سجّلت 441 عملية إعدام بإجراءات موجزة وجريمة قتل في ثلاث مناطق في أوكرانيا بين 24 فبراير و6 أبريل الماضيين.

وفي الـ 23 سبتمبر أيلول الفائت، اتّهم محقّقو الأمم المتحدة موسكو بارتكاب عددٍ كبير من جرائم الحرب في أربع مناطق أوكرانية في الأسابيع الأولى بعد الحرب على أوكرانيا.

وفي تقريرٍ قدّمه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشار تورك إلى توثيق جرائم قتل 341 رجلاً و72 امرأة و20 فتى و8 فتيات في 102 مدينة وقرية في مناطق كييف، تشيرنيغيف وسومي خلال تلك الفترة.

وقال المفوّض السامي "من المرّجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى ونعمل على التحقّق من 198 جريمة قتل إضافية في هذه المناطق".

وأضاف "لدينا مؤشرات قوية إلى أنّ هذه الإعدامات الموجزة الموثّقة يمكن أن تشكّل جريمة حرب: القتل العمد"، موضّحاً أن جنوداً روس أعدموا في بعض الحالات مدنيين في "مراكز احتجاز مؤقتة"، وفق فرانس برس.

وأشار إلى أنّ "آخرين قُتلوا على الفور بعد تفتيش أمني، عند مدخل (المناطق) أو في داخل منازلهم أو في الساحات، حتى عندما كان الضحايا يرفعون أيديهم ولم يشكّلوا أي تهديد".

ويمثّل الرجال والفتيان 88 في المئة من عدد الضحايا الكامل، "الأمر الذي يشير إلى أنهم كانوا مستهدفين في المقام الأول بسبب جنسهم".

وقال المفوّض السامي إنّ المفوضية السامية تواصل توثيق انتهاكات حقوق المدنيين في مناطق النزاع خارج الفترة التي شملها هذا التقرير.

وأعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا في الـ 24 فبراير شباط 2022، بعد تلويح الأخيرة بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وهو ما تعتبره موسكو تهديداً لأمنها القومي.

وعقب بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة ودول غربية الوقوف إلى جانب كييف ودعمتها بالأسلحة، قالت موسكو أن ذلك يتسبب بإطالة أمد الحرب.