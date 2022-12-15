الرئيس الأمريكي يعتزم زيارة دول في إفريقيا جنوب الصحراء

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أنه يخطط لزيارة دول في إفريقيا جنوب الصحراء، رحلة ستكون الأولى لرئيس أمريكي منذ 2015، كما دعا إلى تمثيل القارة في "جميع المؤسسات" الدولية بينها مجلس الأمن الدولي ومجموعة العشرين.

وقال بايدن أمام قمة مع قادة أفارقة في واشنطن "سنراكم جميعاً وستلتقون بنا كثيراً" بدون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته.

سيكون بايدن أول رئيس أمريكي يزور المنطقة منذ جولة الرئيس الأسبق باراك أوباما في تموز يوليو 2015 التي قادته إلى كينيا وإثيوبيا.

لم يخفِ الرئيس السابق دونالد ترامب عدم اهتمامه بإفريقيا جنوب الصحراء، وكان أول رئيس منذ أربعة عقود لا يزور المنطقة أثناء توليه المنصب.

كما دعا بايدن الى دور أكبر لإفريقيا على الساحة الدولية معرباً عن دعمه لحصول الاتحاد الإفريقي على مقعد دائم في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي تنتمي إليها فقط من القارة جنوب إفريقيا، وكذلك في مجلس الأمن الدولي.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم على اتصال بالهند مضيفة قمة مجموعة العشرين لعام 2023 بشأن ضم الاتحاد الإفريقي.