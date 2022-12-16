سیاسة

الأمم المتحدة: جهود كبيرة لإقامة التعداد السكاني في العراق بعام 2023

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- أوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، يوم الخميس، آخر مستجدات ملف التعداد في العراق، وفيما أكد بذل جهود حكومية كبيرة لإجرائه في موعده بعام 2023، أشار إلى أن تنفيذه سيتم إلكترونياً ويتوقف على توفير التخصيصات المالية بموازنة 2023.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن كبير مستشاري الصندوق مهدي العلاق، إن" الاستعدادات لتنفيذ التعداد السكاني بدأت منذ عام 2019، حيث كان من المؤمل أن ينفذ عام 2020 ولكن جائحة كورونا تسببت بتأجيله".

وأضاف، أن "الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط يبذلان جهودا كبيرة من أجل الالتزام بالموعد الجديد عام 2023"، موضحا، أن "هذا الموضوع مرتبط بتهيئة الموازنة الكافية، ومع انطلاق الحكومة الجديدة والموازنة الجديدة لعام 2023 ربما تتوفر التخصيصات المناسبة لأغراض تنفيذ التعداد العام للسكان".

وذكر، أن "صندوق الأمم المتحدة للسكان من الجهات الداعمة لهذا المشروع الكبير ونأمل أن يتحقق في الموعد المذكور"، موضحا، أن "موازنة التعداد العام للسكان المخطط لها من قبل ‏الجهاز المركزي للإحصاء بحدود 120 مليون دولار، ‏وهناك بعض أوجه الصرف تمت خلال الأعوام الماضية ولكن لا تزال محدودة".

وأكد، أن "الميزانية الأكبر ستكون للوسائل التقنية لأن التعداد سينتقل من الأسلوب الورقي إلى الأسلوب اللوحي وكذلك مراكز البيانات ووسائل التواصل ستكون عبر الإنترنت"، لافتا إلى أن "هذه المتطلبات ينبغي تأمينها قبل الشروع بتنفيذ التعداد العام للسكان".

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