أمريكا تقر مشروع قانون لمكافحة "تجارة مخدرات الأسد"

أربيل (كوردستان 24)- أقر الكونغرس الأميركي، أمس الخميس، مشروع قانون لمكافحة تجارة المخدرات "التي يقودها بشار الأسد"، وأحيل إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للموافقة والتوقيع عليه.

وذكر بيان صادر عن الكونغرس أنه اعتُمد قانون مكافحة تجارة المخدرات "التي يقودها بشار الأسد" ضمن موازنة الدفاع لعام 2023 التي أُقرت من قبل مجلسي الشيوخ والنواب.

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر قبل أيام مشروع قانون ميزانية الدفاع عن البلاد للسنة المقبلة 2023 بمبلغ مليار دولار، وتضمن مشروعاً لتفكيك إنتاج حكومة دمشق لمخدر الكبتاغون.

ووفق مشروع القانون، فإن تجارة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد تعتبر "تهديداً أمنياً عابراً"، ويطالب الوكالات الأميركية بوضع استراتيجية مكتوبة خلال مدة أقصاها 180 يوماً، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات المرتبطة بالأسد في سوريا، والدول المجاورة.

وفضلاً عن ذلك، يقدم مشروع القانون الدعم للدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، التي تواجه تهريب المخدرات إلى أراضيها، وبشكل خاص الأردن ودول الخليج العربي.

وسيطلب من وزارة الدفاع والخارجية والخزانة، وكل من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى، تزويد الكونغرس باستراتيجية لتعطيل وتفكيك شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بنظام الأسد، وفقا للقانون.