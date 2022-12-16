سیاسة

السوداني يهنئ الإيزيديين بحلول عيد إيزي ويؤكد: نسعى لإنهاء معاناتكم

author_image سوار أحمد
العراق السوداني عيد ايزي الايزيديين

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس مجلس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني الأيزيديين، بمناسبة حلول عيد الصوم "إيزي" الذي يصادف الجمعة الأولى من شهر كانون الأول الشرقي.

ونشر السوداني على حسابه في موقع تويتر "نبارك لإخواتنا الأيزيديين عيدهم، عيد الصوم، مجددين لهم الوعد بأن نسعى لإنهاء معاناتهم ،وأن يعودوا معززين مكرمين الى مناطقهم وديارهم ليسهموا في إعادة إعمارها ورسم مستقبلها، في ظل عراقنا الواحد الموحد".

ويصوم الإيزيديون ثلاثة أيامٍ قبل قدوم العيد، يمتنع خلالها الصائمون عن الأكل من الصباح وحتى حلول المساء.

ولدى الإيزيديين أعيادٌ عديدة خاصة بهم تميّزهم عن بقية الأديان والطوائف، غالباً ما تعتمد على التقويم الشرقي الشمسي.

 

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