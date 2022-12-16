الديمقراطي الكوردستاني يؤكد أهمية بذل الجهود لعودة باقي المختطفات الإيزيديات

أربيل (كوردستان 24)- أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، على أهمية بذل الجهود لعودة باقي المختطفات الإيزيديات.

وجاء ذلك في بيان تهنئة للإيزيديين، بمناسبة حلول عيد إيزي.

وجاء في البيان "تتقدم السيدة رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب النائب الدكتورة فيان صبري القاضي والسيدات والسادة أعضاء الكتلة ، بخالص التهاني والتبريكات الى الأخوات والأخوة الايزيديين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة عيد الصوم".

وأضاف "وبهذه المناسبة العطرة، تؤكد كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب على ضرورة عودة آمنة لجميع النازحين والمهجرين الايزيديين الى مدنهم وقراهم وتعويضهم واعمار مناطقهم واهمية بذل المزيد من الجهود على المستويين المحلي والدولي من اجل البحث وتحرير باقي المختطفين من الايزيديات والايزبديين الذين تم اختطافهم من قبل عصابات تنظيم داعش الإرهابية".

ويصوم الإيزيديون ثلاثة أيامٍ قبل قدوم العيد، يمتنع خلالها الصائمون عن الأكل من الصباح وحتى حلول المساء.

ولدى الإيزيديين أعيادٌ عديدة خاصة بهم تميّزهم عن بقية الأديان والطوائف، غالباً ما تعتمد على التقويم الشرقي الشمسي.