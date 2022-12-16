سیاسة

موسكو تعرب عن ارتياحها لطلب اردوغان بعقد لقاء مع الأسد

author_image سوار أحمد
ترکیا بوغدانوف اردوغان بشار الأسد

أربيل (كوردستان 24)- أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، عن ارتياح بلاده لفكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقد لقاء بين قادة تركيا وسوريا وروسيا.

ورداً على سؤال من وكالة "نوفوستي" الروسية بشأن فكرة أردوغان، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف: إن "موسكو إيجابية للغاية بشأن فكرة الرئيس التركي لعقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا وروسيا".

وأضاف: "نجري الآن اتصالاتنا مع الأصدقاء السوريين".

وكشف أردوغان، في وقتٍ سابقٍ عن آلية عرضها على بوتين ليلتقي بشار الأسد بحضوره، حيث قال: "حتى الآن، نريد أن نتخذ خطوة كثلاثي سوري تركي روسي، لقد عرضت أن نلتقي على السيد بوتين، كما نظر إليه بإيجابية، وبالتالي سنبدأ سلسلة من المحادثات".

ونقلت مواقع تركية عن أردوغان قوله: "يمكن أن تجتمع وكالات استخباراتنا أولاً، ثم وزراء دفاعنا، ثم وزراء خارجية الدول الثلاث، وبعد ذلك يمكن أن نلتقي كقادة، وهو ما يمكن أن يفتح الباب لسلسلة من المفاوضات"، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي بوتين رأى المقترح إيجابيا.

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