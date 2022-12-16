سیاسة

الحكومة العراقية توجه بالغاء رسوم تأشيرات الدخول في بطولة خليجي 25

ويتوقع تدفق أعداد كبيرة من المشجعين من مختلف دول الخليج العربي لحضور مباريات البطولة
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بطولة خليجي 25 المقامة في العراق
بطولة خليجي 25 المقامة في العراق
العراق الغاء التأشيرة بطولة خليجي 25 العراق الاتحاد العراقي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن توجيه الحكومة العراقية بالغاء رسوم تأشيرات الدخول أمام المشجعين الراغبين بحضور مباريات بطولة خليجي 25 المقررة في مدينة البصرة بدءاً من 6 كانون الثاني يناير 2023.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالغاء الرسوم المترتبة للحصول على تأشيرات الدخول إلى العراق لكل من يرغب بحضور خليجي 25 التي ستقام في البصرة في السادس من كانون الثاني يناير 2023".

وأضاف البيان "هذه الخطوة تهدف إلى دعم البطولة وتسهيل تواجد الجمهور بسهولة وانسيابية عالية وانجاحها".

ويستضيف العراق خليجي 25 في مدينة البصرة الجنوبية المتاخمة والحدودية مع دولة الكويت والغنية بالبترول، للفترة من السادس ولغاية التاسع عشر من كانون الثاني يناير 2023، بمشاركة ثمانية منتخبات وزعت على مجموعتين.

ووضعت قرعة خليجي 25 منتخبات اليمن وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب البلد المضيف العراق، وضمت الثانية منتخبات الكويت وقطر والإمارات وحاملة اللقب البحرين.

ويتوقع تدفق أعداد كبيرة من المشجعين من مختلف دول الخليج العربي لحضور مباريات البطولة عبر دولة الكويت ومنفذها الحدودي  البري المؤدي إلى مدينة البصرة.

وهذه المرة الثانية يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج العربي بعد النسخة الخامسة التي أقيمت في العاصمة بغداد عام 1979 وتوج العراق بلقبها.

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