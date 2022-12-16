سیاسة

ضباطٌ من البيشمركة يلتحقون بكلية الأركان العسكرية في بغداد بهدف المشاركة في الدورة الـ 83

هذه الخطوة تأتي بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها رئاسة أركان وزارة البيشمركة مع وزارة الدفاع العراقية
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ضباط البيشمركة الـ 14 في كلية الأركان العسكرية في بغداد
ضباط البيشمركة الـ 14 في كلية الأركان العسكرية في بغداد
کوردستان كلية الأركان العسكرية بغداد ضباط البيشمركة وزارة الدفاع العراقية رئاسة أركان البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- التحق 14 ضابطاً من قوات البيشمركة بكلية الأركان العسكرية العراقية في بغداد، اليوم الجمعة، وذلك بهدف المشاركة في الدورة الـ 83.

وقالت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، إن "14 ضابطاً من قوات البيشمركة التحقوا بكلية الأركان العسكرية في بغداد الجمعة وذلك بهدف الدراسة".

وأضافت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها رئاسة أركان وزارة البيشمركة مع وزارة الدفاع العراقية لمشاركة ضباط من البيشمركة في الكليات العسكرية في العراق".

وأشارت إلى أن "مدة الدراسة في كلية الأركان العسكرية سنتان"، لافتةً إلى أن "المتخرجين منها سيحصلون على إجازة الماجستير في العلوم العسكرية".

وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها ضباط من البيشمركة في دورة كلية الأركان العسكرية في بغداد، لكن ذلك يأتي بعد فترةٍ من الانقطاع.

وسيشارك هؤلاء الضباط الـ 14 في دورة كلية الأركان العسكرية في بغداد، ثم بعد إنهاء دراستهم سيعودون إلى إكمال خدمتهم في صفوف قوات البيشمركة.

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