محما خليل: الإيزيدييون تعرضوا "للإبادة" واتفاق سنجار "قانوني"

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو مجلس النواب العراقي محما خليل مساء الجمعة إن السوداني أعطى وعداً بتنفيذ "اتفاقية سنجار"، مشيراً إلى أنه ينبغي أن يكون رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 "كوردياً".

وأضاف محما خليل في مقابلةٍ مع كوردستان 24، أن "المادة 140 لا تزال حية كمادة دستورية"، لافتاً إلى أنه "بموجب الاتفاق الموقع بين الأطراف السياسية العراقية، وبدعم من الرئيس بارزاني، فإن حكومة السوداني ملزمة بإستئناف تطبيقها".

وأكد محما خليل وهو عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنه "لو تم تنفيذ المادة 140 في السابق، لما تعرض الإيزيدييون للإبادة الجماعية".

وشدد خليل على أنه "أثناء لقاءه برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تعهد له الأخير بتنفيذ اتفاقية سنجار مرحلةً-مرحلة".

ولفت إلى أن "اتفاقية سنجار التي وقعت بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية السابقة قانونية"، مضيفاً أن "حكومة السوداني ملزمة بتطبيقها".

وختم عضو مجلس النواب العراقي حديثه قائلاً، إن "الوضع السياسي في سنجار مهيأ الآن لتطبيق النقاط الواردة في الاتفاق".