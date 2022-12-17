سیاسة

مسرور بارزاني: لنخطو نحو التصالح والإعمار في ظل عَلَمنا المقدس

نشكر البيشمركة الابطال الذين حافظوا على هذا العلم عالياً خفاقاً من خلال نضالهم وتضحياتهم
author_image مظفر مزوري
کوردستان علم كوردستان يوم العلم رئيس الحكومة مسرور بارزاني البيشمركة

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني لنتحرك جميعاً نحو التصالح وإعمار كوردستان في ظل عَلَم كوردستان.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم بمناسبة يوم العلم الكوردستاني "نحتفل اليوم بعلمنا الذي يُعدُ علماً لكافة المكونات الكوردستانية".

وأشاد رئيس الحكومة في بيانه بدور الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا العلم المقدس وأرض كوردستان.

وأضاف رئيس الحكومة مسرور بارزاني "نشكر البيشمركة الابطال الذين حافظوا على هذا العلم عالياً خفاقاً من خلال نضالهم وتضحياتهم".

وطالب بارزاني في بيانه جميع الاطراف الكوردستانية بالتحرك نحو التصالح وإعمار كوردستان تحت راية علم كوردستان.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف