مسرور بارزاني: لنخطو نحو التصالح والإعمار في ظل عَلَمنا المقدس

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني لنتحرك جميعاً نحو التصالح وإعمار كوردستان في ظل عَلَم كوردستان.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم بمناسبة يوم العلم الكوردستاني "نحتفل اليوم بعلمنا الذي يُعدُ علماً لكافة المكونات الكوردستانية".

وأشاد رئيس الحكومة في بيانه بدور الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا العلم المقدس وأرض كوردستان.

وأضاف رئيس الحكومة مسرور بارزاني "نشكر البيشمركة الابطال الذين حافظوا على هذا العلم عالياً خفاقاً من خلال نضالهم وتضحياتهم".

وطالب بارزاني في بيانه جميع الاطراف الكوردستانية بالتحرك نحو التصالح وإعمار كوردستان تحت راية علم كوردستان.