السوداني يفتتح الدورة الـ 29 للمؤتمر الهندسي العربي ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، السبت، أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الهندسي العربي الذي تستضيفه العاصمة بغداد.

وخلال كلمةٍ له، رحّب السوداني بانعقاد المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب بدورته الـ 78 ببغداد، مباركاً الحكومة لأعمال المؤتمر الذي دعت له نقابة المهندسين العراقية واتحاد المهندسين العرب.

وأثنى خلال المؤتمر المنعقد تحت عنوان "المجتمع المعلوماتي والتقنيات المتقدمة في الوطن العربي"، على دور المهندسين العراقيين، مشيداً بمهنيتهم العالية وحرصهم على تقديم الأفضل في مجالاتهم المختلفة.

وقال "نقابة المهندسين العراقية التي تأسست عام 1959، هي إحدى أعرق النقابات المهنية في العالم العربي، وساهمت بشكلٍ كبير في قيادة مهنية للعمل الهندسي".

وأضاف "حازت هذه النقابة ثقة المجتمع بما جعلها البيت الآمن لحماية المهنة ورعاية مصالح المستفيدين، ومركزاً للخبرة والاستشارة المهنية، وقادت المجتمع الهندسي ليكون منافساً إقليمياً وعالمياً".

وأشاد رئيس الحكومة في كلمته، بالأعمال المبدعة لعدد غير قليل من القامات العراقية التي "شهد لها العالم في مجال الهندسة".

ودعاهم لأن يكون لهم "دور مميز في المرحلة القادمة وفي القطاعات الحيوية التي أشرنا إليها في منهجنا الوزاري الذي حاز ثقة مجلس النواب الموقر".

وجدّد السوداني سعي حكومته في "توفيرِ كلِّ ما يحققُ الاستثمارَ الأمثل للثروات الطبيعية والبشرية عبر إصلاحاتٍ اقتصادية تركزُ على تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات أمام الخبرات والكفاءات".

ولفت في الوقت ذاته، إلى أن تنويع مصادر الدخل "لا يمكنُ أنْ يتحققَ دونَ شراكة واضحة وجادة مع القطاع الخاص".

وفي ختام كلمته، بارك رئيس الحكومة المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب بعقد اجتماع دورتهم 78 في العاصمة بغداد، المكان الذي أسس فيه هذا المجلس العريق.

ودعا أعضاء المجلس بأخذ قرار "لإعادة مقر المجلس إلى مكان تأسيسه، لتحتضنه بغداد من جديد"، معلناً استعداد حكومته على "توفير كل أشكال الدعم اللازم لذلك".