ریاضة

أرجنتيني يختطف حافلة ركاب للّحاق بمباراة بلاده في نصف النهائي

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العالم مونديال 2022 طرائف الشرطة حافلة سرقة

أربيل (كوردستان 24)- في حادثةٍ تعتبر من طرائف مونديال 2022، اعتقلت الشرطة في الأرجنتين مشجّع كرة قدم، بعد اختطافه حافلة ركاب للإسراع بالوصول إلى منزله، لمشاهدة مباراة منتخب بلاده ضد كرواتيا.

وذكرت وسائل إعلام في الأرجنتين، أن الرجل البالغ من العمر 53 عاماً، لم تعجبه الطريقة البطيئة للسائق في قيادة الحافلة المليئة بالركاب.

وأضافت الوسائل الإعلامية ذاتها، أن الرجل أخذ مكاناً له خلف مقود القيادة وتوجّه نحو المنزل،  مستغلاً توقّف السائق ونزوله عند إحدى البقاليات.

لكن الرجل رغم وصوله إلى البيت، إلا أنه حُرِم من مشاهدة المباراة، بعد أن وصلت الشرطة إلى منزله وألقت القبض عليه، عقب شكوى تقدّم بها سائق الحافلة.

والأمر المحزن بالنسبة إلى الرجل العاشق لكرة القدم، هو أنه ليس من المؤكّد الإفراج عنه قبل المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا يوم غدٍ الأحد.

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