بالصور | كوردستان تحتفل بيوم العلم الكوردستاني

أربيل (كوردستان24)- يصادف اليوم السابع عشر من ديسمبر كانون الأول يوم العلم الكوردستاني، وتحتفل به المؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان، بإجراء العديد من النشاطات، خاصة في المدارس.

ويحتفل الكورد بيوم العلم، نسبة إلى اليوم الذي رُفِع فيه العلم الكوردستاني فوق مبنى البلدية بمدينة مهاباد تزامناً مع إعلان ولادة جمهورية كوردستان عام 1946 والتي سميت بجمهورية مهاباد.

لعلم كوردستان اربعة الوان لها دلالاتها, حيث يرمز اللون الأحمر إلى الثورة والدماء التي سالت في الحروب والقوة والشجاعة، فيما يرمز اللون الأصفر إلى النور والتألق والتوهج، فيما يشير اللون الأبيض إلى السلام والأمن، كما يدل اللون الأخضر على الشباب وطبيعة كوردستان الخلابة، وهذه الالوان مرتبة بصورة أفقية ويتوسطها شعار عبارة عن شمس صفراء اللون لها 21 شعاعاً يرمز إلى 21 آذار أي عيد نوروز القومي الكوردي.

في عام 1919 ، حمل الدكتور كامران بدرخان علم كوردستان بالوانه الحالية خلال زيارته للدول الأوروبية، وفي الستينيات رفع اتحاد الطلاب الكورد في أوروبا العلم ذاته في مناسبات مختلفة.

وبعد الانتفاضة الكوردية عام 1991 في إقليم كوردستان، رفع العلم فوق مقرات الاحزاب والمؤسسات الإعلامية.

وفي 11/11/1999، أصدر برلمان إقليم كوردستان القانون المرقم (4) الخاص بعلم إقليم كوردستان، وأعتبرت حكومة الإقليم بموجب القرار المرقم 48 والصادر بتاريخ 19/6/2004، يوم السابع عشر ديسمبر كانون الأول من كل عام، يوم علم كوردستان.

وبعد رفعه في ساحات القتال ضد الإرهاب، أصبح علم كوردستان في جميع المحافل الدولية رمزاً معروفاً لمقاومة البيشمركة.