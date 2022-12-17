"الوشم العملاق" يجبر نيمار على دفع 30 ألف يورو لإزالته

أربيل (كوردستان 24)- اضطر نجم المنتخب البرازيلي، نيمار ديسيلفا، إلى إرسال مبلغ 30 ألف يورو إلى مواطنه في الفريق، ريتشارليسون، لإزالة وجهه من الوشم الموجود على ظهره.

وكان المهاجم البرازيلي، ريتشارليسون، حاول إظهار حبه لـ "نيمار" وتكريمه بطريقته الخاصة، من خلال وشمٍ عملاق نقشه على ظهره يجمع 3 وجوه، له ولنيمار ورونالدو.

لكن يبدو أن هذه الطريقة، لم تعجب الجماهير ولا حتى نجم باريس سان جرمان الذي أرسل مبلغ 30 ألف يورو إلى ريتشارليسون من أجل إزالة وجهه من الوشم المرسوم على ظهره.

وكان ريتشارليسون ، 25 عاماً، من نجوم المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2022، لكن قصة تألقه انتهت بخروج فريقه من دور الثمانية أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

ونشر مهاجم توتنهام الأسبوع الماضي صورة على حسابه بموقع "إنستجرام" وهو يظهر بوشمٍ عملاق على ظهره، يتوسط وجهه وجهي نيمار ورونالدو.