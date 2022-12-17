بمناسبة يوم علم كوردستان..إصدار طوابع بريدية جديدة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، وبمناسبة يوم علم كوردستان، خمسة طوابع بريدية مصممة بخرائط وصور مختلفة.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أنه "بمناسبة يوم علم كوردستان، أصدرت وزارة النقل والاتصالات في حكومة الإقليم خمسة تصاميم جديدة لطوابع بريدية".

ونوهت دائرة الإعلام والمعلومات أنه "بسبب مصادفة يوم العلم لهذا العام تعطيل المؤسسات في حكومة إقليم كوردستان، لذا فإن الأنشطة كانت محصورةً فقط ضمن المدارس والمؤسسات التعليمية".

ويصادف اليوم السابع عشر من ديسمبر كانون الأول يوم العلم الكوردستاني، وتحتفل به المؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان، بإجراء العديد من النشاطات، خاصة في المدارس.

ويحتفل الكورد بيوم العلم، نسبة إلى اليوم الذي رُفِع فيه العلم الكوردستاني فوق مبنى البلدية بمدينة مهاباد تزامناً مع إعلان ولادة جمهورية كوردستان عام 1946.

وعلم كوردستان مكون من ثلاثة ألوان رئيسية، هي الأحمر الذي يرمز إلى التضحية التي يقدمها الشعب الكوردي في سبيل رفع الظلم عن كاهله. والأخضر يرمز إلى طبيعة كوردستان الخلابة، واللون الأبيض يرمز إلى السلم والأمان والتعايش والتسامح، ويتوسط العلم شمس صفراء اللون لها 21 شعاعاً، ترمز إلى الديانات القديمة للكورد.

وبعد الانتفاضة الكوردية عام 1991 في إقليم كوردستان، تم رفع العلم فوق مقرات الحزب والمؤسسات الإعلامية.

وفي 11/11/1999، أصدر برلمان إقليم كوردستان القانون رقم 4 الخاص بعلم إقليم كوردستان، وأعلنت حكومة الإقليم بموجب قرار رقم 48 تاريخ 19/6/2004، يوم السابع عشر ديسمبر كانون الأول من كل عام، يوم علم كوردستان.

وبعد رفعه في ساحات القتال ضد الإرهاب، أصبح علم كوردستان في جميع المحافل الدولية رمزاً معروفاً لمقاومة البيشمركة.