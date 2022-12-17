هيئة الاستثمار في كوردستان: استراتيجية الكابينة التاسعة تهتم بالاستثمار في ثلاث قطاعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، أن التشكيلة الحكومية التاسعة ركزت على الاستثمار في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية.

وأضافت هيئة الاستثمار أن "60 بالمئة من المشاريع الاستثمارية كانت ضمن هذه القطاعات الثلاث، وبرأسمال إجمالي وصل إلى 43 مليار دولار أمريكي".

وبحسب البيانات التي نشرتها الهيئة، فإن المستثمرين اتجهوا إلى الاستثمار في القطاعات التجارية والسياحية والصناعية، في حين أن حصة الأسد كانت في السابق من نصيب قطاع الإسكان.

ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها كوردستان 24، فقد بلغت عدد المشاريع الاستثمارية في القطاعات التجارية والسياحية والصناعية "665 مشروعاً بقيمة بلغت كلفتها نحو 43 مليار دولار أمريكي".

وبلغت عدد المشاريع في القطاعات الثلاث "205 مشروع تجاري بقيمة تجاوزت 4 مليار و900 مليون دولار، والصناعي بلغ عدده 275 بقيمةٍ 23 مليار دولار، والسياحي بلغ عدده 185 بقيمة بلغت أكثر من 15 مليار دولار".

وأشارت هيئة الاستثمار إلى أن "61.80 بالمئة من مجموع المشاريع الحالية تستثمر في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، بحيث شكل حجم الاستثمار في هذه القطاعات الثلاث 65 بالمئة من إجمالي رأس المال الاستثماري".

وبلغت المشاريع المرخصة من قبل هيئة الاستثمار من عام 2006 إلى تشرين الأول أكتوبر 2022، "1076" مشروعاً، في حين أن رأس المال المستثمر في هذه المشاريع تجاوز أكثر من 65 مليار دولار.

وانتهجت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان استراتيجية جديدة قائمة على الاهتمام بالقطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، بحيث تشجِّع سياسة الحكومة الجديدة المستثمرين على استثمار أموالهم في تلك القطاعات الثلاث.