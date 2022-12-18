سیاسة

حكومة كوردستان تخصص أكثر من 500 مليون دينار لمشاريع خدمية في أربيل وضواحيها

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کوردستان وزارة البلديات مشاريع خدمية اربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، الأحد، عن تخصيص مبلغ 502 مليون و934 ألف دينارٍ عراقي لتنفيذ حزمة مشروعات خدمية في مدينة أربيل وضواحيها.

وأوضح بيانٌ للوزارة، أن وزير البلديات والسياحة، ساسان عوني، وافق على تخصيص مبلغ (502.934.000) دينار لتنفيذ 14 مشروعاً خدمياً في مجال تطوير شبكة المياه والصرف الصحي في أربيل والمناطق المحيطة بها.

وتتضمن تلك المشاريع، الممولة من بلدية أربيل ومديرية المياه والصرف الصحي وفقاً لخطة 2022، تجديد الشوارع وإنشاء خزانات في مشروع إفراز 3 وإنشاء أنابيب الصرف الصحي في حي "روشنبيري".

كذلك استبدال شبكة المياه في الحي 92 / مقابل حديقة الطلاب وتركيب شبكة مياه وربطها ببئر في "باغمري شهاب" بمنطقة داراتو.

وتشمل مشاريع الوزارة أيضاً، تمديد شبكة المياه في أحياء بختياري وكويستان ومد شبكة المياه إلى آبار هوكاري وزيلان، ورصف عدة شوارع في كسنازان وتجديد شوارع الصناعة الشمالية.

بالإضافة إلى تبديل ورفع شبكة المياه في داراتو، وإنشاء أنابيب الصرف الصحي في الحي الخامس بـ 5 حساروك، إلى جانب العديد من المشاريع الخدمية الأخرى.

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