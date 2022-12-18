مقتل 8 من الشرطة الاتحادية وإصابة اثنين بانفجار عبوةٍ ناسفة في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل ثمانية أفراد من الشرطة الاتحادية وأصيب اثنان آخران، في انفجار عبوة ناسفة، الأحد، بالقرب من قرية "صفرا" على حدود بلدة "رشاد" جنوبي كركوك.

وقال مصدرٌ في شرطة كركوك لـ كوردستان 24، إن الانفجار أسفر عن مقتل 8 أفراد في الشرطة، وإصابةٍ اثنين آخرين بجروحٍ متفرقة.

وأضاف "عقب الانفجار مباشرةً، وقع اشتباك مسلّح بين الشرطة وعناصر من خلايا داعش،أسفرت المواجهات عن مقتل أحد أفراد التنظيم".

ولفت المصدر ذاته، أن المواجهات مع تنظيم داعش، وقعت في قرية صفرا بالقرب من سلسلة جبال حمرين.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، حتى ساعة إعداد هذا الخبر.