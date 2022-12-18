مقتل 9 من الشرطة الاتحادية وإصابة آخر بانفجار عبوّةٍ ناسفة في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل تسعة أفراد من الشرطة الاتحادية وأصيب آخر، في انفجار عبوة ناسفة، الأحد، بالقرب من قرية "صفرا" على حدود بلدة "رشاد" جنوبي كركوك.

وقال مصدرٌ في شرطة كركوك لـ كوردستان 24، إن الانفجار أسفر عن مقتل 8 أفراد في الشرطة، وإصابة اثنين آخرين بجروحٍ متفرقة، قبل أن يفارق أحد الجريحين الحياة.

وأضاف "عقب الانفجار مباشرةً، وقع اشتباك مسلّح بين الشرطة وعناصر من خلايا داعش،أسفرت المواجهات عن مقتل أحد أفراد التنظيم".

ولفت المصدر ذاته، أن المواجهات مع تنظيم داعش، وقعت في قرية صفرا بالقرب من سلسلة جبال حمرين.