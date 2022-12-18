أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 151400 دينار

100 يورو = 160500 دينار

100 جنيه إسترليني = 184000 دينار

100 ليرة تركية = 8150 دينار

100 ألف تومان إيراني = 39000 دينار

دينار أردني واحد = 2019 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 440000 دينار

مثقال عيار 21 = 390000 دينار

مثقال عيار 18 = 335000 دينار