الحبوب المشحونة من الموانئ الأوكرانيّة تتجاوز 14 مليون طن

أربيل (كوردستان 24)- تجاوزت كمية الحبوب المشحونة من الموانئ الأوكرانية 14 مليون طن، منذ اتفاقية اسطنبول بين أنقرة وموسكو وكييف برعايةٍ أممية في يوليو تموز 2022.

وقالت وزارة الدفاع التركية، السبت، في بيانٍ لها، إن 560 سفينة توجّهت إلى الموانئ الأوكرانية لشحن الحبوب، بينما غادرت 556 سفينة منها، منذ الأول أغسطس آب 2022.

ونصّت اتفاقية اسطنبول على تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وفي وقتٍ سابق، علّقت روسيا مشاركتها في الاتفاق، ردّاً على هجماتٍ طالت سفنها في شبه جزيرة القرم، وُصِف بـ "الأكبر" منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

وتعرضت شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014، لهجومٍ بالمسيّرات في خليج سيفاستوبول، نهاية اكتوبر تشرين الأول الفائت، حمّلت موسكو بريطانيا المسؤولية.

واعتبرت روسيا حينها، أن السفن التي تعرضت للهجوم، كانت "مشاركة في تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب"، مؤكّدةً أنه "لا يمكن ضمان أمن السفن في البحر الأسود بسبب هجمات أوكرانيا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود 120 يوماً، اعتباراً من الـ 19 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.