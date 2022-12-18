سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل القنصل التركي في أربيل

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کوردستان الرئيس بارزاني القنصل التركي اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد،في صلاح الدين، القنصل التركي العام في أربيل، محمد مولود ياقوت.

وبحث الجانبان خلال لقائهما، الأوضاع السياسية في المنطقة وأهمية استقرار العراق وإقليم كوردستان وتأثيرها على استقرار المنطقة.

كما ناقش الرئيس بارزاني والقنصل التركي، العلاقات الاقتصادية والتجارية وأواصر الصداقة بين إقليم كوردستان وتركيا.

وتبادل الجانبان الآراء حول العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد، وضرورة تنفيذ الاتفاق بين الأطراف السياسية وأملهما في قرارات الحكومة العراقية الجديدة.

كذلك بحث الرئيس مسعود بارزاني مع القنصل التركي أهمية تنفيذ اتفاق سنجار وعودة اللاجئين إلى أرض الآباء والأجداد وإنهاء آلام ومعاناة نازحي منطقة سنجار.

 

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