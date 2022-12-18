موسكو تنشر موسيقيين على الخطوط الأمامية لحربها في أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تشكيل فرقةٍ إبداعية، تضمُّ مطربين وموسيقيين، لنشرهم على الخطوط الأمامية لحربها في أوكرانيا، في محاولةٍ لرفع معنويات جنودها.

ووفق موقع (آر بي سي) الإخباري الروسي، فإن الفرقة ستتألف من جنود حُشِدوا في إطار حملة التعبئة العسكرية الجزئية التي أطلقها الرئيس الروسي، بالإضافة إلى "فنانين محترفين دخلوا الخدمة العسكرية طواعية".

ومن المقرر، بحسب وزارة الدفاع الروسية، أن تُكلّف الوحدة الجديدة بتعزيز "الحالة الأخلاقية والسياسية والنفسية بين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".

وقال خبراء عسكريون بريطانيون، إن تشكيل الفرقة إلابداعية الجديدة "يتماشى مع الاستخدام التاريخي للموسيقى العسكرية والترفيه المنظم لرفع الروح المعنوية".

يأتي ذلك، في وقتٍ لا تزال المعنويات المنخفضة تشكّل "نقطة ضعف كبيرة لدى معظم الجنود الروس" الذين انضم معظمهم لجبهات القتال بعد التعبئة الأخيرة.

ولم تتوضّح حتى الآن إذا ما كانت الفرقة الفنية ستُلهي الجنود وتعزز معنوياتهم، في ظل قلقهم الشديد بشأن معدلات الخسائر المرتفعة للغاية، وعدم وضوح أهداف الحرب.