الرئيس بارزاني يعتبر افتتاح قسم اللغة الكوردية في إحدى الجامعات الصينية "خطوة تاريخية"

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد أن افتتاح قسم اللغة الكوردية في إحدى الجامعات الصينية في بكين خطوة "تاريخية وهامة".

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني حصلت كوردستان 24 على نسخةٍ منه، أن "الرئيس مسعود بارزاني استقبل اليوم الأحد القنصل العام للصين في أربيل نيي روجي، حيث جاءت زيارته بمناسبة انتهاء مهامه وتوديعه للرئيس بارزاني".

وهنأ القنصل الصيني أثناء اللقاء "الرئيس بارزاني على نجاح المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني"، وأشار إلى "دور الراحل بارزاني والزعيم الصيني العظيم ماو تسي تونغ في بناء أسس العلاقات التاريخية بين البلدين".

كما دعا القنصل الصيني الرئيس بارزاني إلى تطوير العلاقات بين الطرفين "في مختلف المجالات في المرحلة المقبلة"، حسبما أفاد البيان.

وأضاف البيان أن القنصل الصيني أطلع الرئيس بارزاني "على جهود وأهداف الشركات الصينية للاستثمار في العراق وإقليم كوردستان".

كما أشار نيي روجي إلى "افتتاح قسم اللغة الكوردية في إحدى جامعات بكين كمحاولة لتقوية العلاقات بين الشعبين الصيني والشعب الكوردي".

من جهته قدم الرئيس بارزاني شكره إلى القنصل الصيني "على جهوده لتطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والصين في السنوات القليلة الماضية"، مؤكداً "أهمية توسيع العلاقات والصداقة بين الشعبين الكوردي والصيني".

كما هنأ الرئيس بارزاني "إفتتاح قسم اللغة الكردية في إحدى الجامعات الصينية في بكين واعتبره خطوة تاريخية وهامة".