المجلس العربي في كركوك يوجه دعوة مناشدة إلى السوداني

أربيل (كوردستان 24)- وجه المجلس العربي في كركوك دعوةً إلى القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني يناشده فيها بدعم وتعزيز القوات الأمنية والعسكرية بقواتٍ إضافية في محافظة كركوك.

وجاء في بيان المناشدة للمجلس العربي في كركوك، "مرةً أخرى يتم استهداف قواتنا الأمنية البطلة من قبل فلول الإرهاب في محافظة كركوك، حيث تعرضت إحدى قطعات قوات الشرطة الاتحادية إلى حادث غادر من قبل بقايا المجاميع الإرهابية في جنوب غرب كركوك قرب قرية (الصفرة) استشهد وجرح على أثرها كوكبة من مقاتلينا الأبطال".

وأضاف البيان، "إننا في المجلس العربي في كركوك في الوقت الذي نقدم تعازينا الحارة لأهلنا ذوي شهدائنا الأبرار نرفع دعائنا إلى الله عز وجل أن يتقبلهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونؤكد مرة أخرى دعمنا ومساندتنا لقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة ولقواتنا الأمنية بكافة صنوفها في محاربة الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في محافظة كركوك".

كما دعا المجلس وفق ما جاء في البيان "القائد العام للقوات المسلحة بدعم وتعزيز القوات الأمنية والعسكرية بقوات إضافية في محافظة كركوك لتمكينها وملأ الفراغات في المناطق الرخوة لقطع دابر الإرهاب إلى الأبد وفرض سيطرتها على كافة الحدود الإدارية لمحافظة كركوك".

وقُتِل تسعة أفراد من الشرطة الاتحادية وأصيب آخر، في انفجار عبوة ناسفة، الأحد، بالقرب من قرية "صفرا" على حدود بلدة "رشاد" جنوبي كركوك.

وقال مصدرٌ في شرطة كركوك لـ كوردستان 24، إن الانفجار أسفر عن مقتل 8 أفراد في الشرطة، وإصابة اثنين آخرين بجروحٍ متفرقة، قبل أن يفارق أحد الجريحين الحياة.

وأضاف "عقب الانفجار مباشرةً، وقع اشتباك مسلّح بين الشرطة وعناصر من خلايا داعش،أسفرت المواجهات عن مقتل أحد أفراد التنظيم".

ولفت المصدر ذاته، أن المواجهات مع تنظيم داعش، وقعت في قرية صفرا بالقرب من سلسلة جبال حمرين.