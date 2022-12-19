سیاسة

السعودية تدين الهجوم الإرهابي في كركوك

author_image سوار أحمد
العراق السعودية هجوم ارهابي كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أدانت المملكة العربية السعودية وبأشد العبارات الهجوم الذي استهدف قوات الأمن العراقية في كركوك، وأودى بحياة عدد من منتسبي القوات الأمنية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أنها "تعرب عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات الأمن العراقية شمال جمهورية العراق الشقيقة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من أفراد القوات الأمنية".

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والأعمال الإرهابية، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.

كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب العراق الشقيق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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