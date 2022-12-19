السيستاني يؤكد ضرورة تخليص المختطفات الايزديات والتركمانيات من قبضة داعش

أربيل (كوردستان 24)- أكد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، اليوم الاثنين، على ضرورة تخليص المختطفات الايزديات والتركمانيات من قبضة تنظيم داعش.

وجاء ذلك في بيان لمكتب السيستاني، بعد استقباله رئيس فريق التحقيق الأممي بجرائم داعش، فيما استذكر السيد السيستاني الانتصار الذي حققه العراقيون على عصابات داعش.

وقال المكتب في بيان، إن "سماحة السيد السيستاني (دام ظله) استقبل قبل ظهر اليوم رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق وغيره (يونيتاد) كريستيان ريتشر".

وأضاف أن "السيد السيستاني استمع إلى توضيح موجز منه حول الخطوات التي قام بها فريق التحقيق في أداء مهمته منذ انشائه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (2379) في عام 2017م".

واستذكر السيستاني خلال هذا اللقاء "الانتصار الكبير الذي حقّقه العراقيون في منازلتهم الكبرى لتخليص بلدهم من عصابات داعش الإرهابية"، مشيداً "بإجلال وإكبار بالتضحيات الجسام التي قدّمها أبناؤهم من المقاتلين الأبطال بمختلف عناوينهم في تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي العظيم".

وترحم السيد السيستاني على الشهداء الأبرار، داعياً للمصابين منهم بالشفاء والعافية.

وأكد أنه "لولا ذلك الانتصار الحاسم لما تسنى العمل على ملاحقة عناصر داعش و محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين، ولا سيما جرائم القتل والسبي والاغتصاب وتدمير الآثار العراقية"، مشدّداً على "ضرورة مراعاة كامل العدالة في كل الإجراءات التي تتخذ بهذا الصدد".

وأكّد السيستاني على "ضرورة العمل على تخليص من تبقى من النساء التركمانيات والايزديات في أسر التنظيم الإرهابي في سوريا، واتخاذ خطوات فاعلة في إنصاف ضحاياه لا سيما من النازحين واللاجئين"، معبراً عن تمنياته "لكريستيان ريتشر وفريقه بالتوفيق في أداء مهامهم".