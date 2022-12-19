مصرع 4 من الحرس الثوري الايراني في اشتباك مسلح شرقي البلاد

أربيل (كوردستان 24)- اعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأثنين، مقتل أربعة من عناصره في اشتباك، مع جماعة مسلحة في منطقة سراوان الحدودية جنوب شرقي إيران.

وأفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية، بمقتل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني بعد اشتباكات مع "مجموعات إرهابية" في سراوان شرق إيران.

وقالت الوكالة "دفع التواجد القوي والنيران الكثيفة عناصر الجماعة الارهابية إلى هروب إلى باكستان" دون أن تعطي مزيد من الإيضاحات عن هوية الجماعة أو وقت حدوق الاشتباكات.

ولم تشر معلومات الحرس الثوري الايراني الى خلفية المعركة في الوقت التي تقاتل قواته على الحدود الغربية ضد المعارضة التي تتهمها بمساعدة ودعم الاحتجاجات والتظاهرات المندلعة في مدن البلاد منذ 15 سبتمبر ايلول الماضي والتي اسفرت عن سقوط ضحايا.

ويأتي هذا الحادث في خضم احتجاجات اندلعت اثروفاة الشابة جينا-مهسا أميني، المنحدرة من أصول كوردية، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.