السوداني: العراق ما زال بحاجة إلى ثمانية آلاف مبنى مدرسي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان العراق ما زال بحاجة إلى ثمانية آلاف مبنى مدرسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، صباح اليوم، متوسطة النبلاء في مديرية تربية الكرخ الثانية، ضمن احتفالية شملت افتتاح 42 مبنى مدرسياً، في عموم مديريات التربية في محافظة بغداد".

واضف ان "السوداني حيا رفع علم العراق في ساحة المبنى، وبدء الدوام الرسمي في المدرسة، التي تُعد واحدة من 42 مدرسة جديدة تم افتتاحها اليوم في وقت واحد في عموم أقضية محافظة بغداد ونواحيها، وقد جرى إتمام 87 منها وبدأت الدراسة فيها خلال هذا العام كما أعلن عن المباشرة بتنفيذ 250 مدرسة خلال العام المقبل ضمن خطة محافظة بغداد"، مشيرا الى انه "اطلع خلال الاحتفال على بثّ مباشر لافتتاح المدارس الأخرى، بحضور وزير التربية ومحافظ بغداد وعدد من أعضاء مجلس النواب".

وأكد السوداني "عدم إمكانية إحداث نهضة جذرية في البلد وتحقيق تنمية حقيقية في الخدمات ما لم يكن البدء من إصلاح العملية التربوية، التي تواجه إشكالية كبيرة تتمثل في شحة المباني المدرسية، والدوام الثلاثي والرباعي، إضافة إلى وجود مدارس كرفانية وطينية في بعض المناطق، لذلك وضع البرنامج الحكومي اولوية خاصة للنهوض بواقع التربية والتعليم".

واوضح أن "قانون الموازنة القادم سيتضمن إنشاء صندوق العراق للتنمية، وفيه صناديق فرعية تُخصص للسكن والتربية"، مشيرا الى ان "العراق ما زال بحاجة إلى ثمانية آلاف مبنى مدرسي".

ووجه السوداني "وزير التربية بضرورة الاهتمام بالملاكات التربوية والتعليمية، وإشراكهم بالدورات التطويرية الحقيقية فضلا عن الحاجة المستمرة لمراجعة المناهج، وبما يتوافق مع معايير التحديث ومنظمة اليونسكو".

يُشار إلى أن متوسطة النبلاء كانت من المدارس الكرفانية التي هُدّت وتم تشييد مبنى مدرسي نظامي بدلاً عنها بالمواصفات النموذجية.