سیاسة

المحكمة العليا السويدية ترفض ترحيل صحفي يطالب به إردوغان

author_image سوار أحمد
کوردستان السويد تركيا اردوغان تسليم صحفي

أربيل (كوردستان 24)- رفضت المحكمة العليا السويدية، اليوم الإثنين، ترحيل الصحفي التركي بولنت كينيش، الذي يطالب به الرئيس رجب طيب إردوغان، من أجل إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشارت المحكمة في قرارها إلى "العديد من العوائق" التي تحول دون إرسال رئيس تحرير صحيفة زمان، بولنت كينيش الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016.

ولفتت المحكمة إلى الطبيعة السياسية للاتهامات ووضع كينيش كلاجئ في السويد.

وأصدر القضاء التركي مذكرات اعتقال بحق 47 صحفيا وموظفا سابقا في صحيفة زمان، بتهم "ضلوعهم في محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016".

وهرب كينيس إلى خارج تركيا بعد محاولة الانقلاب، بعد أن تم توقيفه ومحاكمته في العام 2015 لانتقاده الرئيس.

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