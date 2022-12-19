سیاسة

مسرور بارزاني يوجه بتخصيص نحو 8 مليارات دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني مشاريع خدمية اربيل

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على تخصيص نحو 8 مليار دينار، لتنفيذ مشاريع خدمية في أربيل.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات، ان مسرور بارزاني، وافق على تخصيص وإنفاق ما مجموعه سبعة مليارات و871 مليون دينار لمحافظة أربيل، بغرض تنفيذ مشاريع خدمية مختلفة، لسكان العاصمة.

وسيتم انفاق المبلغ على مشاريع ترميم واستحداث وتنظيف ونقل وتغطية نفايات وغيرها في حدود المحافظة.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان في أكثر من مناسبة، ان الكابينة التاسعة خدمية بامتياز، مؤكدا عزم حكومته على تحقيق الرفاهية للمواطنين وتقديم مختلف الخدمات لكافة سكان الإقليم، وفي مختلف محافظاته.

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