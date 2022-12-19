المحكمة البريطانية العليا تحكم لصالح ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

أربيل (كوردستان 24)- قررت المحكمة العليا البريطانية اليوم الأثنين، لصالح ترحيل طالبي اللجوء الى رواندا، بعد ستة أشهر على إيقاف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طائرة الترحيل الأولى قبل إقلاعها إلى مطار كيغالي.

كانت وزيرة الداخلية من أصول مهاجرة، بريتي باتيل، أول من "هندس" خطة الترحيل بدعم مطلق من رئيس الحكومة آنذاك، بوريس جونسون، وبتشجيع من المرشحين لزعامة الحزب لاحقاً، ليز تراس وريشي سوناك.

وكان شعار "الحدّ من الهجرة والمهاجرين" واحدا من أبرز الوعود الانتخابية في حملتي تراس وسوناك خلال الصيف الماضي، رغم أن قضية الهجرة لم تعد تحتل أولوية بالنسبة لملايين الناخبين الذين تراجعت مخاوفهم من المهاجرين خلال السنوات الماضية، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة.

وعلى الرغم من ادعاء الحكومة البريطانية بأن "خطة رواندا" ستردع طالبي اللجوء عن القدوم إلى المملكة المتحدة، وستضع حداً لعصابات الاتجار بالبشر، غير أن الخطة لم تؤت ثمارها حتى الآن.

ووصل ما يقارب 40 ألف لاجئ إلى الأراضي البريطانية خلال العام الحالي، مفضّلين ركوب "قوارب الموت"، ثم التعرّض لخطر الترحيل إلى بلد أفريقي، على البقاء في بلدانهم حيث الحروب والتعذيب والفقر.