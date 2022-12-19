حماية البيئة تكشف تكاليف جمع النفايات في إقليم كوردستان  

أربيل (كوردستان 24)- كشفت مديرية حماية البيئة في وزارة البلديات والسياحة بإقليم كوردستان، أن الحكومة تنفق نحو 10 مليارات دينار شهرياً لجمع ونقل النفايات وتغطيتها.

وقال مدير حماية البيئة ومعالجة النفايات بوزارة البلديات والسياحة في حكومة كوردستان، آراس فؤاد، إن كمية النفايات التي تُجمّع "تختلف من موسمٍ لآخر، وتبلغ متوسط كميتها يومياً بين 6000 إلى 6500 طن".

وأضاف "تختلف عملية جمع ونقل النفايات ودفنها حسب خصائص الأماكن، ففي الأسواق والأماكن التجارية والمناطق السكنية داخل المدن تجمّع يومياً، أما في القرى فتُجمّع مرة أو مرتين في الأسبوع".

وأكّد فؤاد، أن "عملية جمع ونقل النفايات ودفنها، تكلّف حكومة إقليم كوردستان نحو 9 مليارات و952 ألفاً و755 ديناراً في الشهر"، لافتاً أن الحكومة "وقّعت عقوداً مع 32 شركة لجمع النفايات".

إلى ذلك، أشار مدير حماية البيئة إلى أن تلك الشركات "تجمع النفايات يومياً وفقاً لحدود جغرافية محددة في معظم أنحاء إقليم كوردستان، وتدفن النفايات المجمّعة خارج المدن".

في سياقٍ متصل، أكّد فؤاد أن "هناك مشروعان لفرز النفايات في محافظة دهوك ومنطقة آميدية، ومشروعٌ آخر في السليمانية لتحويل النفايات إلى طاقةٍ بديلة".

ونوّه إلى أن عمليات إعادة تدوير النفايات "تتم من خلال كمياتٍ صغيرة، ولا يتم التعامل مع معظم الكميات التي تُجمع من أنحاء كوردستان".