رئيس الحشد يتنازل عن الدعوى المقامة ضد ناشطٍ عراقي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الاثنين، التنازل عن الدعوى المقامة ضد الناشط العراقي، حيدر الزيدي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيانٍ للهيئة، أن الفياض "أمر بالتنازل عن الدعوى المقامة ضد الناشط حيدر الزيدي"، مبينةً أن قرار التنازل جاء بعد استقبال رئيس الهيئة لعائلة الزيدي.

واعتقلت السلطات العراقية في يونيو حزيران الماضي، الناشط الزيدي، بعد إدانته بـ "إهانة مؤسسات الدولة"، عقب كتابته منشوراً على تويتر عن "أبو مهدي المهندس".

وقِتل "أبو مهدي المهندس"، وهو قائد الحشد الشعبي السابق، بغارةٍ أمريكية في يناير كانون الثاني 2020، بعد خروجه من مطار بغداد برفقة الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

ونفى الزيدي المحكوم بالسجن 3 سنوات، كتابة التغريدة، وأصر حينها على اختراق حسابه على تويتر، في وقتٍ نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بإجراءات محاكمته ووصفتها بأنها "غير عادلة بشكل واضح".

ويتهم بعض العراقيين إيران وحلفاءها من الميليشيات المسلحة بالوقوف وراء مقتل مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع العراق أواخر 2019 للاحتجاج على ارتفاع معدلات البطالة والفساد المستشري.

كما ألقوا باللوم عليها في حملة اغتيال ضد ناشطين عراقيين بارزين ينتقدون نفوذ المليشيات ومن خلفها إيران في الحياة السياسية العراقية.