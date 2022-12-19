روسيا تشنُّ ضرباتٍ ليليّة على العاصمة الأوكرانيّة

أربيل (كوردستان 24)- شنّت روسيا مساء الاثنين، هجوماً صاروخياً على العاصمة الأوكرانية كييف، استهدفت بنية تحتية تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء المنطقة.

ويعدُّ هذا الهجوم الصاروخي هو الثالث من نوعه تنفّذه موسكو خلال اسبوع، يقول مسؤولون أوكرانيون إنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.

ونفّذت موسكو ضرباتٍ جوية الجمعة الماضية، هي الأكبر على العاصمة كييف، منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا فبراير شباط الفائت.

وتتّهم أوكرانيا روسيا باستخدام الشتاء سلاحاً في حربها، من خلال ضرب البنى التحتية المدنية، مثل شبكات الطاقة والمياه.

وفي وقتٍ سابق، حذّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن روسيا قد تخطط لهجومٍ بري كبير آخر في أوائل العام المقبل، انطلاقاً من بيلاروسيا التي تملك حدوداً مشتركة مع روسيا وأوكرانيا.

ورغم عدم مشاركة بيلاروسيا في الحرب بشكلٍ مباشر، إلا أنها سمحت للقوات الروسية باستخدام أراضيها لشن الحرب في فبراير شباط.

ويعد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، من حلفاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي يطالب نظيره البيلاروسي بمزيدٍ من الدعم في الحرب ضد كييف.