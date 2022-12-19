المركزي العراقي يطلق حزمة إجراءات لتحسين أداء المعاملات المتعلقة بالدولار

أربيل (كوردستان 24)- أطلق البنك المركزي العراقي، حزمةً من الإجراءات من شأنها تحسين أداء المعاملات المتعلقة بالدولار.

وقال البنك المركزي في بيانٍ له، الاثنين، إن "هذه الحزمة من القرارات من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وتضمّنت الحزمة، السماح للمصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية بشراء أي مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي.

كما تشمل الحزمة، تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص عبر المصارف العراقية وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى.

كذلك فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للمواطنين، لأغراض السفر (العلاج، الحج العمرة، الدراسة وغيرها)، وفق ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية، فضلًا عن تلبية طلبات زبائن تلك المصارف لأغراض تمويل التجارة الخارجية.

وتضمنت حزمة الإجراءات تلك، خفض سعر بيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) التي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت ليكون بسعر (1465) ديناراً للدولار بدلاً من (1470) ديناراً للدولار.