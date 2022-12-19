مستخدمو تويتر يصوّتون لصالح تنحّي "ماسك" عن الرئاسة التنفيذية للمنصة

أربيل (كوردستان 24)- صوّت مستخدمو تويتر لصالح تنحّي إيلون ماسك عن الرئاسة التنفيذية للمنصّة التي يملكها، وذلك في استفتاءٍ أجراه الملياردير الكندي الأمريكي الجنسية عبر تويتر.

ويواجه ماسك منذ شرائه تويتر بـ 44 مليار دولار، انتقاداتٍ كثيرة، بسبب محاولته التعديل في سياسة الإشراف على المحتوى في المنصة.

ولم يعلّق مالك تويتر حتى الآن على نتيجة الاستفتاء الذي شارك فيه نحو 17.5 مليون مستخدم، اليوم الاثنين، قالوا "نعم" بنسبة 57.5 من المشاركين.

ماسك الذي أعلن قبل انتهاء الاستفتاء أنه سيلتزم بنتائجه، كان قد سأل متابعيه عبر المنصة والبالغ عددهم 122 مليون: "هل أتنحّى؟".

ويعتقد كبير المحللين لدى مؤسسة "ويدبوش سيكيوريتيز"، دان آيفز، أن هذا الاستفتاء "سيضع نهاية لرئاسة ماسك التنفيذية على تويتر"، وفق موقع (بي بي سي).

ومنذ استحواذه على تويتر، سرّح المليادير الأمريكي، الكندي الأصل، نحو نصف العاملين في المنصة، كما حاول فرض رسومٍ مقابل علاقة التحقق الزرقاء.

وتتّهم منظماتٌ حقوقية مدنية، المالك الجديد لـ تويتر، باتّخاذ خطواتٍ من شأنها تغذية خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أدانا الجمعة الفائتة، قراراً لمالك تويتر يقضي بتعليق حسابات عدد من الصحفيين الأمريكيين، قبل أن يعيد تفعيلها من جديد.